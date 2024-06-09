İnşaatın 3'üncü katından düşen kalıp ustası öldü

ŞIRNAK’ın Kumçatı beldesinde, çalıştığı inşaatın 3’üncü katından düşen kalıp ustası Halil Bilgin (39), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kumçatı beldesindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı sırada dengesini kaybederek inşaatın 3’üncü düşen kalıp ustası Halil Bilgin, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Bilgin, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bilgin’in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.