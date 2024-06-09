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        Şırnak'ta 'yıldırım' yangınları; buğday ekili araziler ile meralar yandı

        ŞIRNAK'tadüşen yıldırımlar nedeniyle çıkan yangınlarda, 360 dönüm buğday ekili arazi ile 200 dönüm mera zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:00
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        Şırnak'ta 'yıldırım' yangınları; buğday ekili araziler ile meralar yandı
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        ŞIRNAK'tadüşen yıldırımlar nedeniyle çıkan yangınlarda, 360 dönüm buğday ekili arazi ile 200 dönüm mera zarar gördü.

        Cizre ilçesine bağlı Kocapınar, Yalıntepe, Şabani, Koçtepe ve Katran köylerinde, düşen yıldırımlar nedeniyle yangınlar çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda 360 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü. İdil ilçesine bağlı Uğrak köyündeki merada da yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın ekiplerin ve köylülerin ortak çabası ile söndürüldü. Bu yangında da 200 dönüm mera zarar gördü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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