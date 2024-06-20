Şırnak'ta Oymakaya bölgesi için 15 günlük 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı

ŞIRNAK Valiliği, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesinin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak Valiliği, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi’nde 20 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

“İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 20 Haziran saat 10.00 (Dahil) - 4 Temmuz 2024 saat 12.00 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır.”