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        Şırnak'ta 3 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

        ŞIRNAK Valiliği, Gabar Dağı, Cudi Dağı ve Altındağları bölgelerinin 7 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 16:46 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:50
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        Şırnak'ta 3 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
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        ŞIRNAK Valiliği, Gabar Dağı, Cudi Dağı ve Altındağları bölgelerinin 7 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak'ın Gabar Dağı, Cudi Dağı ve Altındağları bölgelerinde 24 Haziran'dan geçerli olmak üzere 7 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 24 Haziran (Dahil)- 30 Haziran (Dahil) 2024 tarihleri arasında 7 yedi gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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