Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta 7 köyü etkileyen anız yangını, 12 saatte kontrol altında

        ŞIRNAK'ınİdil ilçesi ile Suriye sınırında çıkan ve 7 köyü etkileyen anız yangını, 12 saatlik çalışmayla kontrol altında alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:21 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta 7 köyü etkileyen anız yangını, 12 saatte kontrol altında
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK'ınİdil ilçesi ile Suriye sınırında çıkan ve 7 köyü etkileyen anız yangını, 12 saatlik çalışmayla kontrol altında alındı.

        Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepecik köyünde, dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkisiyle dün saat 17.00 sıralarında tekrar başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevresindeki 7 köyü etkiledi. Yangın, bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü, İdil, Cizre ve Silopi belediyeleri ile vatandaşların çalışması sonucu saat 05.00 sıralarında 12 saat sonra kontrol altında alındı. Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu
        Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Bayram tatilinde acı bilanço: 8 günde 68 can kaybı
        Bayram tatilinde acı bilanço: 8 günde 68 can kaybı
        Müzik tarihinin en büyük satışı
        Müzik tarihinin en büyük satışı
        Edirne'de göletteki toplu balık ölümlerine inceleme: Geleceğimizi katletmişler
        Edirne'de göletteki toplu balık ölümlerine inceleme: Geleceğimizi katletmişler
        Montella paylaşımı!
        Montella paylaşımı!
        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        Bartın’da düğün sonrası kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Bartın’da düğün sonrası kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Şırnak'ta anız yangını! 7 köy etkilendi
        Şırnak'ta anız yangını! 7 köy etkilendi
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
        Ronaldo çılgınlığı!
        Ronaldo çılgınlığı!
        Boğazını kesip polisin gelmesini bekledi!
        Boğazını kesip polisin gelmesini bekledi!
        Dram içinde dram çıktı
        Dram içinde dram çıktı
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu

        Benzer Haberler

        Şırnak'taki anız yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden başlayıp 7 köyü etkile...
        Şırnak'taki anız yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden başlayıp 7 köyü etkile...
        Şırnak'ta yaylalarda kar temizleme çalışması yapıldı
        Şırnak'ta yaylalarda kar temizleme çalışması yapıldı
        Şırnak'ta 3 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
        Şırnak'ta 3 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
        Şırnak'ta Oymakaya bölgesi için 15 günlük 'geçici özel güvenlik bölgesi' ka...
        Şırnak'ta Oymakaya bölgesi için 15 günlük 'geçici özel güvenlik bölgesi' ka...
        Şırnak'ta Oymakaya bölgesi "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta Oymakaya bölgesi "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Şırnak'ta belediyeleri ziyaret et...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Şırnak'ta belediyeleri ziyaret et...