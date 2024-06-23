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        Şırnak'ta güvenlik korucularının otomobili şarampole devrildi; 1 ölü, 4 ağır yaralı

        ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde görevden dönen güvenlik korucularının içerisinde olduğu otomobil, şarampole devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:05
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        Şırnak'ta güvenlik korucularının otomobili şarampole devrildi; 1 ölü, 4 ağır yaralı
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        ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde görevden dönen güvenlik korucularının içerisinde olduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Cumali Esendemir (30) hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Güçlükonak ilçesi Gümüşyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İçerisinde görevden dönen güvenlik korucularının olduğu Cumali Esendemir yönetimindeki 73 ABC 428 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada güvenlik korucuları Cumali Esendemir, M.E.(28), İ.E.(30), H E.(33) ve A.E.(31) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Cumali Esendemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Esendemir'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, hayati tehlikesi bulunan 4 güvenlik korucusu buradan Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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