Şırnak'ta güvenlik korucularının otomobili şarampole devrildi; 1 ölü, 4 ağır yaralı
ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde görevden dönen güvenlik korucularının içerisinde olduğu otomobil, şarampole devrildi.
ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde görevden dönen güvenlik korucularının içerisinde olduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Cumali Esendemir (30) hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Güçlükonak ilçesi Gümüşyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İçerisinde görevden dönen güvenlik korucularının olduğu Cumali Esendemir yönetimindeki 73 ABC 428 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada güvenlik korucuları Cumali Esendemir, M.E.(28), İ.E.(30), H E.(33) ve A.E.(31) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Cumali Esendemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Esendemir'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, hayati tehlikesi bulunan 4 güvenlik korucusu buradan Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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