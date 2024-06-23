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        Şırnaklı sporcu halterde Avrupa 3'üncüsü oldu

        YUNANİSTAN'da düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Şırnaklı halterci Sefkan Sümen (16) silkmede 158 kilo ile Avrupa 3'üncüsü oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:57 Güncelleme: 23.06.2024 - 13:00
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        Şırnaklı sporcu halterde Avrupa 3'üncüsü oldu
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        YUNANİSTAN’da düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Şırnaklı halterci Sefkan Sümen (16) silkmede 158 kilo ile Avrupa 3’üncüsü oldu.

        Yunanistan’ın Selanik kentinde 15-23 Haziran arasında düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil eden Şırnaklı Sefkan Sümen, silkmede 158 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı. 89 kiloda yarışan Sefkan Sümen, koparmada 131, toplamda ise 289 kiloluk derece elde etti.

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