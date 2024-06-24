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        Şırnak'ta son 1 ayda, 202 yangında 23 bin dönüm alan zarar gördü

        ŞIRNAK'ta son 1 ayda çıkan 202 yangında toplam 23 bin dönüm buğday ve arpa ekili tarla ile otluk, mera ve maki alanı yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 16:29 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:35
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        Şırnak'ta son 1 ayda, 202 yangında 23 bin dönüm alan zarar gördü
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        ŞIRNAK’ta son 1 ayda çıkan 202 yangında toplam 23 bin dönüm buğday ve arpa ekili tarla ile otluk, mera ve maki alanı yandı. İdil ilçesindeki yangında çıkan hortumda alevlerin yükseldiği anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Şırnak’ta haziran ayında Cizre ilçesinde 20, Silopi ilçesinde 122, İdil ilçesinde de 60 olmak üzere kırsal arazilerde toplamda 202 yangın çıktı. Yangınlar, ilçe belediyelerine ait itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve köylülerin müdahaleleriyle söndürüldü. Yangınlarda Cizre’de bin, Silopi’de 10 bin, İdil’de de 12 bin olmak üzere toplam 23 bin dönüm buğday ve arpa ekili tarla ile otluk, mera ve maki alanı zarar gördü. İdil ilçesi Sırtköy mevkisindeki yangında, çıkan hortumda alevlerin yükseldiği anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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