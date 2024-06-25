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        Şırnak'ta muhtar, maaşını geziye giden öğrencilere dağıttı

        ŞIRNAK'ta Gündoğdu Mahallesi muhtarı Reşit Salğucak, maaşını Mersin'e geziye giden öğrencilere dağıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:01 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:05
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        Şırnak'ta muhtar, maaşını geziye giden öğrencilere dağıttı
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        ŞIRNAK'ta Gündoğdu Mahallesi muhtarı Reşit Salğucak, maaşını Mersin'e geziye giden öğrencilere dağıttı.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde muhtar olarak seçilen Reşit Salğucak, asgari ücret olan maaşını Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Mersin gezisine katılan yaklaşık 40 öğrenciye eşit pay ederek dağıttı. Gençleri eğitim ve sosyal aktivitelere teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Salğucak, "Amacımız, gençlerin eğitime ve sosyal aktivitelere katılımını teşvik etmek. Ben de yerel seçimlerde öğrencilere destek olacağımı söylemiştim. Bugün geziye giden öğrencilerimize bir nebze olsa da destek olmak için bir aylık maaşımı onlara harçlık olarak verdim. Öğrenci ve gençlerimiz için bunun gibi daha çok güzel projelerimiz var" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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