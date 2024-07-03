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        Şırnak'ta TIR'a arkadan çarpan tankerin sürücüsü öldü

        ŞIRNAK'ta TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü Mehmet Ateş, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:55
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        Şırnak'ta TIR'a arkadan çarpan tankerin sürücüsü öldü
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        ŞIRNAK’ta TIR’a arkadan çarpan tankerin şoförü Mehmet Ateş, hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Cizre-Nusaybin kara yolu Köyceğiz karakolu mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ateş yönetimindeki 06 DOT 69 plakalı tanker, önünde seyreden 21 ABY 953 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, tanker şoförü Mehmet Ateş’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ateş’in cenazesi, otopsi için Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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