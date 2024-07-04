Şırnak'ta, ambulans helikopter yüksekten düşen yaralı için havalandı

Beytüşşebap ilçesinde K.Ö., yüksekten düşerek yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. K.Ö., ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.Ö. için, Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşüldü. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. K.Ö., helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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