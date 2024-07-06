Serinlemek için girdiği derede boğuldu
ŞIRNAK'ta Yeliz Kalkan (15), serinlemek için girdiği derede boğuldu.
ŞIRNAK’ta Yeliz Kalkan (15), serinlemek için girdiği derede boğuldu.
Olay, saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı Kumçatı beldesi ile Güneyce köyü arasında geçen derede meydana geldi. Yakınlarıyla dere kenarına pikniğe gelen Yeliz Kalkan, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Kalkan, gözden kayboldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Kalkan’ın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelmemenin ardından Yeliz Kalkan’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Kalkan’ın cenazesinin sudan çıkarıldığı anlar cep telefonuyla görüntülenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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