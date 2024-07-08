Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Akıntıya kapılan çocuğu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 17:05 Güncelleme: 08.07.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akıntıya kapılan çocuğu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılan F.Ü.’yü (12) kurtarmak isteyen İ.A. (17) de boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp hastaneye kaldırılan çocuklardan İ.A.’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Cizre ilçesinde öğle saatlerinde Yeni Köprü mevkisindeki Dicle Nehri’ne giren F.Ü., akıntıya kapıldı. F.Ü.’nün suda çırpındığını gören İ.A. da onu kurtarmak için suya atladı. Ancak İ.A. da boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler, suya girerek F.Ü. ile İ.A.’yı çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan F.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu, İ.A.’nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağırlaştırılmış müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        Ağırlaştırılmış müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        Sel suları yolu yıktı!
        Sel suları yolu yıktı!
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı
        Cizre'de hafif ticari aracın çarpması sonucu çoban öldü, sürüdeki bazı hayv...
        Cizre'de hafif ticari aracın çarpması sonucu çoban öldü, sürüdeki bazı hayv...
        Uludere'de çıkan trafo yangını söndürüldü
        Uludere'de çıkan trafo yangını söndürüldü
        Şırnak'ta örtü yangınında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü
        Şırnak'ta örtü yangınında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü
        Şırnak'ta serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu
        Şırnak'ta serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu