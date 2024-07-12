İdil'de şap hastalığı görüldü; ilçeye hayvan giriş- çıkışları yasaklandı

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde şap hastalığı tespit edildi. İlçeye hayvan giriş-çıkışları yasaklandı.

İdil ilçesine bağlı Yüksekköy köyünde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, ilçede hayvan hareketliği 9 Eylül 2024'e kadar durduruldu. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler de köydeki hayvanlar için kapsamlı sağlık taraması yaptı. Hastalığın yayılmasının önlenmesi için ayrıca ahırlarda ilaçlama çalışması yapıldı. Hastalığın görüldüğü işletmelerde kontroller yapılırken, besicilere önlem almaları yönünde uyarılarda bulunuldu.