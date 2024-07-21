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        Gabar'da sondaj kulesi devrildi; enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı

        ŞIRNAK'ta Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda sondaj kulesinin devrilmesi sonucu 3 işçi enkaz altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:08 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:10
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        Gabar'da sondaj kulesi devrildi; enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı
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        ŞIRNAK’ta Gabar Dağı’ndaki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda sondaj kulesinin devrilmesi sonucu 3 işçi enkaz altında kaldı. Enkaz altındaki 3 işçiden 2’si çıkarıldı, diğerini çıkarma çalışması sürüyor.

        Olay, sabah saatlerinde Gabar Dağı’ndaki 27 Nolu Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda meydana geldi. Çalışma sırasında petrol sondaj kulesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. 3 işçi enkaz altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzmanları ile jandarma ekipleri sevk edildi. Vali Cevdet Atay da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Yapılan çalışmada enkaz altındaki işçilerden 2’si çıkarıldı. Durumu ağır olan 1 işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kalan diğer işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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        Galeri

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