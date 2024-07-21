Gabar'da sondaj kulesi devrildi; 1 mühendis öldü, 2 işçi yaralı (2)

1MÜHENDİS HAYATINI KAYBETTİ

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda sondaj kulesinin devrildiği, 2 işçinin yaralı olarak kurtarıldığı kazada, enkaz altında kalan 1 mühendis hayatını kaybetti. Valilikten yapılan açıklamada, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Aybüke Yalçın sahasında faaliyet gösteren bir sondaj kulesinde beton zeminin çökmesine bağlı olarak iş kazası yaşanmıştır. Kule enkazının altında kalan sondaj işçisi Furkan Tatar kazadan hemen sonra kurtarılarak helikopter ile hastaneye sevk edilmiştir. Kazada bir mühendis hayatını kaybetmiştir. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan bir işçi de Cizre Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Olayla ilgili incelemeler başlatılmıştır. Vefat eden mühendisimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.