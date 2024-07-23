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        Kamyonla çarpışıp alev alan tankerin şoförü öldü; kaza kamerada

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde kamyon ile çarpışan akaryakıt yüklü tanker alev alarak yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:09 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:15
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        Kamyonla çarpışıp alev alan tankerin şoförü öldü; kaza kamerada
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        ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde kamyon ile çarpışan akaryakıt yüklü tanker alev alarak yandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada tanker şoförü Reşad Yavuz hayatını kaybetti, kamyon şoförü yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Cizre ilçesi Nusaybin kara yolu 6’ncı kilometresindeki Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Reşad Yavuz idaresindeki akaryakıt yüklü tanker, yan yoldan çıkan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen kamyonla çarpıştı. Kazayla birlikte tanker, kupa kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, tanker şoförü Reşad Yavuz’un yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralanan kamyon şoförü ise Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yavuz’un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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