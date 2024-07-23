Kamyonla çarpışıp alev alan tankerin şoförü öldü; kaza kamerada

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Cizre ilçesi Nusaybin kara yolu 6’ncı kilometresindeki Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Reşad Yavuz idaresindeki akaryakıt yüklü tanker, yan yoldan çıkan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen kamyonla çarpıştı. Kazayla birlikte tanker, kupa kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, tanker şoförü Reşad Yavuz’un yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralanan kamyon şoförü ise Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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