Bakan Uraloğlu: Türksat 6A, yıl sonuna doğru hizmete başlayacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bu ay içinde ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A’yı ilk yörüngesine başarıyla fırlattık. Bütün aşamalar başarıyla tamamlanarak geçici yörüngesinde test sürecine başladık. İnşallah yıl sonuna doğru da 42 derece doğu yörüngesindeki kalıcı yörüngesine ulaşarak hizmete başlayacak. Artık Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanımıza girecek. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Cevdet Atay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile birlikte yapımı süren Cizre- Silopi kara yolunda incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, daha sonra Valilik binasına geçerek İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek adımların atıldığını belirterek, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kara yolu, demir yolu, hava yolu, deniz yolu ve haberleşme projelerimizle ülkemizin ulaşım ve iletişim ağını nakış gibi işledik. 2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29 bin 434 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77’ye yükselttik. Türkiye’yi Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26’dan 57’ye yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık. 10 Ağustos’ta da Çukurova Uluslarararası Havalimanımızın açılışını gerçekleştireceğiz inşallah” dedi.

‘TÜRKSAT 6A’YI İLK YÖRÜNGESİNE BAŞARIYLA FIRLATTIK’ Türksat 6A uydusunun test sürecine başlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Genişbant abone sayımız 2002 yılında 20 bin iken bugün 93,3 milyona ulaştı ve fiberoptik kablo uzunluğumuz 561 bin 695 kilometreye yükseldi. Ve Türkiye Yüzyılı’nda her alanda olduğu gibi haberleşme alanında da küresel çapta büyük başarılara devam ediyoruz. Bu ay içinde ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A’yı ilk yörüngesine başarıyla fırlattık. Bütün aşamalar başarıyla tamamlanarak geçici yörüngesinde test sürecine başladık. İnşallah yıl sonuna doğru da 42 derece doğu yörüngesindeki kalıcı yörüngesine ulaşarak hizmete başlayacak. Artık Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanımıza girecek. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak” diye konuştu.

‘2017’DE 4 KARDEŞİMİZİ ŞEHİT ETTİLER’ 2017’deki yol şantiyelerinde yapılan saldırılarda iş makinelerinin yakılarak 4 işçinin şehit edildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetleri olarak kuzey-güney, doğu-batı demeden ülkemizin her noktasına eser ve hizmet götürdük, yatırım gerçekleştirdik. Batıda ne varsa doğuda da olacak dedik. İnsanımız için toplu konut projeleri hayata geçiriyoruz, ticaret gelişsin diye iş yerleri açıyoruz, çocuklarımız en iyi imkanlarda okusunlar diye okul yapıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de ulaşımın, haberleşmenin her modunda çalışıyoruz, yol yapıyoruz, havalimanı yapıyoruz. Ama maalesef Tendürek Geçidi, Çatak-Şırnak ve Van-Hakkari yol şantiyelerimizde 2017’de yapılan baskınlarda iş makinelerimizi yaktılar, 4 kardeşimizi şehit ettiler. Ancak biz bugüne kadar yılmadık bundan sonra da yılmayacağız. Bakın, son 22 yıl içerisinde Şırnak’ın ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için 43 milyar 185 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Şırnak’ın karayolu ulaşım ağının gelişimine çok önem verdik. 2002 yılına kadar sadece 25 kilometre bölünmüş yolu var iken, 172 kilometre daha bölünmüş yol inşa ederek toplamda 197 kilometreye ulaştık. Yollarının sadece 20 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı iken, 234 kilometre daha bitümlü sıcak karışım kaplama yaparak toplamda 254 kilometreye yükselttik. 4 bin 955 metre uzunluğunda 4 adet tek tüp, 2 adet çift tüp tünel olmak üzere 6 tünel açtık. 4 bin 190 metre uzunluğunda 43 köprü inşa ettik. 17 milyar 812 milyon lira proje tutarıyla 10 ayrı kara yolu çalışmasına da devam ediyoruz. Belirttiğim üzere buraya gelmeden önce Cizre- Silopi Yolu’nda incelemelerde bulunduk. Yolun Cizre Köprülü Kavşağı’ndan Silopi Çevre Yolu girişine kadar olan 21,8 kilometrelik kesiminin bitümlü sıcak karışım onarımına başlamıştık” ifadelerini kullandı.