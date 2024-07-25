Bakan Uraloğlu: Türksat 6A, yıl sonuna doğru hizmete başlayacak (2)
'ŞIRNAK-VAN KARAYOLU 167 KİLOMETRE KISALACAK'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şırnak Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından, yapımı süren Şırnak-Van karayolu şantiyesini ziyaret etti.
‘ŞIRNAK-VAN KARAYOLU 167 KİLOMETRE KISALACAK’
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şırnak Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından, yapımı süren Şırnak-Van karayolu şantiyesini ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, Şırnak-Van karayolunun stratejik ve güvenlik açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Program içerisinde Şırnak-Van karayolunu ziyaret ettik. Bizim için kıymetli bir yol. Şırnak ilimizin kuzeyine, Van’a, oradan da esasında bütün Karadeniz’e kadar giden güzergahın yapılmasıyla ilgili olarak Şırnak Van yolunun şantiyesindeyiz. Burası bizim için gerçekten kıymetli. İlimizin ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Hali hazırda Şırnak’tan Van’a yaklaşık 351 kilometrelik bir güzergahla seyrediyoruz. Yolumuzu bitirdiğimiz zaman bu güzergah 167 kilometre kısalarak, yaklaşık 184 kilometreye inecek. Yüksek standartlı bir yol elde etmiş olacağız. Birçok iyileştirmeyi beraber yapacağız. Bir seri tünellerimiz olacak, viyadüklerimiz olacak. 7/24 ve 12 ay hizmet edebilir vaziyette olacak. Tabi burası bölgemizin çok yakından bildiği Bestler-Dereler bölgesi. Bu anlamda da stratejik olarak, güvenlik olarak da ayrı bir kıymeti var. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabi arazi ve çalışma zorluluklarını biliyoruz. Her türlü ekip ve ekipmanlarımızı da iş başına getirdik. Kalan işlerin ihale edilmesi için de bir süreç başlattık. İnşallah önümüzdeki ayın 21’inde kalan işlerin de ihalesini yaparak yolumuza hızlıca devam edeceğiz. Projemizi bitirdiğimiz zaman, bugünkü şartlarda 20-25 milyar liralık bir projeden bahsediyoruz. Gerek akaryakıttan, gerekse zamandan sağlanacak maddi tasarruf, yıllık yaklaşık 4-4,5 milyar lira seviyesinde olacak. Bu anlamda da çok kısa zamanda kendisini amorti edecek bir projedir. Memleketimizin her köşesinde karbon salınımı da bizim için önemli. Standartları yükselttikçe, karbon salınımından da yaklaşık 135 bin tonluk azalma sağlanacak. Bunu için çalışmalarımızı tüm ekibimizle beraber, Şırnak’taki bütün yöneticilerimizle birlikte takip edeceğiz ve burayı en kısa sürede tamamlayarak trafiğe açmış olacağız” dedi.
‘ÜLKEMİZİN TİCARETİNE KATKI SAĞLAYACAK’
Yapımı süren Fav Limanı’nın tamamlanmasıyla Türkiye’nin ticaretine katkı sağlanacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Kalkınma yolu projesinde, Basra körfezindeki Irak tarafından inşa edilen Fav Limanı, çok büyük bir proje ve dünyadaki sayılı limanlardan birisi olacak. İlk fazı önümüzdeki sene devreye girecek. Diğer fazları da sonraki yıllarda devreye girecek. Oradan ülkemize, Şırnak ilimizin sınırları içerisinde bulunan Ovaköy’e kadar 1200 kilometrelik bir hattı konuşuyoruz. Demiryolu, otoyol, enerji ve iletim hatlarının da olacağı, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile dörtlü bir mutabakat imzaladık, Cumhurbaşkanımızla Irak seyahatinde. Proje bitme aşamasında. Finansmanı, yapılması ve işletilmesi noktasında Türkiye’nin çok aktif rol alması için bu işin her noktasında varız. Dolayısıyla çalışmalar iyi seviyede gidiyor. Bu sene ihale seviyesine gelinemedi, inşallah 2025 yılında ihale süreci başlatılacak. Bu bize ne sağlayacak? Fav Limanından çıkan bir yük, Ovaköy’den ülkemize girecek. Buradan da Nusaybin’den, Şanlıurfa’dan, Gaziantep’ten, Adana’dan, Ulukışla’dan Konya istikametine, Eskişehir’den, Bilecik’ten, Sakarya’dan, Kocaeli’nden İstanbul, oradan da Kapıkule’ye, ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 100 kilometrelik bir hattı konuşuyoruz. 727 kilometresinin yapım çalışmaları ve planlaması devam ediyor. Çin’den, Süveyş Kanalı’ndan geçerek giden gemiler, Londra’ya yaklaşık 35 günde ulaşıyor. Malum Gazze’deki katliamdan, Süveyş Kanalı ve boğazdaki, Kızıldeniz’deki problemlerden dolayı Ümit Burnu üzerinden 45 gün sürüyor. Kalkınma yolu bittiğinde, bunu 25 günde tamamlamış olacağız. Hem ülkemizin ticaretine bir katkı sağlayacak, hem de güvenlik ve strateji olarak kazanım sağlayacak. Dolayısıyla Şırnak’ı Allah’ın izniyle kimse tutamayacak” diye konuştu.
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