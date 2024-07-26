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        Şırnak'ta anız yangını; 400 dönüm alan zarar gördü

        ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan anız yangını, 7 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:45
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        Şırnak'ta anız yangını; 400 dönüm alan zarar gördü
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        ŞIRNAK’ın İdil ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan anız yangını, 7 saatte söndürüldü. Yangında 400 dönüm alan zarar gördü.

        İdil ilçesi Ortaköy ve Duruköy sınırları arasındaki alanda dün saat 19.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye İdil ve Cizre belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği çalışmalarla yangın 7 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 400 dönümlük alan zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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