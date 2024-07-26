Şırnak'ta anız yangını; 400 dönüm alan zarar gördü

İdil ilçesi Ortaköy ve Duruköy sınırları arasındaki alanda dün saat 19.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye İdil ve Cizre belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği çalışmalarla yangın 7 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 400 dönümlük alan zarar gördü.

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