Ambulans helikopter, uykusundan uyanmayan 3 yaşındaki Eslem için havalandı

Silopi ilçesinde yaşayan Tülo ailesi, 3 yaşındaki kızları Eslem, uykusundan uyanmayınca Silopi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerin ardından Eslem’in Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevkine karar verildi. 112 Acil Çağrı merkezi ile yapılan görüşmelerin ardından Eslem, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

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