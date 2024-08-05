Şırnak'ta sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Silopi ilçesine bağlı Babındak köyünde meydana geldi. M.K. idaresindeki plakası öğrenilmeyen traktör, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan sürücü M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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