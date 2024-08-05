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        Şırnak'ta sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 22:42 Güncelleme: 05.08.2024 - 22:45
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        Şırnak'ta sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü M.K. (25), yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Silopi ilçesine bağlı Babındak köyünde meydana geldi. M.K. idaresindeki plakası öğrenilmeyen traktör, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan sürücü M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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