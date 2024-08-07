Şırnak'ta terör mağdurları, konutlarına kavuştu
ŞIRNAK'ta, PKK'lı teröristlerin kurduğu hendek ve barikatlara yönelik operasyonlarda evleri yıkılan terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan 136 konut, kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi.
ŞIRNAK'ta, PKK'lı teröristlerin kurduğu hendek ve barikatlara yönelik operasyonlarda evleri yıkılan terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan 136 konut, kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi.
Kent merkezinde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için, TOKİ'nin merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde 2022'de yapımına başladığı konutlar için kura çekimi yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, kurumun toplantı salonunda noter huzurunda gerçekleştirilen kurada, 136 konutun hak sahipleri belirlendi. Kuraya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakki Turgut, İl Müdür Yardımcısı Cengiz Eren ve hak sahibi aileler katıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakki Turgut, kura çekiminin adil ve şeffaf bir şekilde tamamlandığını belirterek, "2015-2016 yılında yaşanan terör olayları sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak 10 bin 443 konut yapmıştık. An itibarıyla Yeşilyurt Mahallesi’nde etap içi 136 hak sahibinin kurasını yapıyoruz. Vatandaşlarımıza elimizden geldiğince hayırlı bir şekilde evlerine yerleştirmiş olacağız" dedi.
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