Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu

        ŞIRNAK'a 1 ay önce tayin olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (24), operasyon sırasında kalp krizi geçirip şehit oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:32 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK'a 1 ay önce tayin olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (24), operasyon sırasında kalp krizi geçirip şehit oldu.

        Bursa'nın İznik ilçesinden 1 ay önce Şırnak'a tayin olan astsubay Muhammet Kalaz, yürütülen operasyon sırasında rahatsızlanıp, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kalaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen Kalaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'e gönderilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenl...
        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenl...
        Şırnak'ta terör mağdurları, konutlarına kavuştu
        Şırnak'ta terör mağdurları, konutlarına kavuştu
        Şırnak'ta terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu
        Şırnak'ta terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu
        Şırnak'ta yaralı bulunan gece balıkçılı kuşu tedaviye alındı
        Şırnak'ta yaralı bulunan gece balıkçılı kuşu tedaviye alındı
        Şırnak'ta ambulans helikopter rahatsızlanan bebek için havalandı
        Şırnak'ta ambulans helikopter rahatsızlanan bebek için havalandı
        AFAD'dan Şırnak Taşdelen köyünü tehlikeden koruyan müdahale
        AFAD'dan Şırnak Taşdelen köyünü tehlikeden koruyan müdahale