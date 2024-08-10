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        Şırnak'ta boşalttıkları köylerine dönenler için yol yapımına başlandı

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 1980'li yıllarda çıkan terör olayları nedeniyle köylerinden göç etmek zorunda kalanların köylerine dönüş için talebi üzerine yol yapım çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 13:59 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:05
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        Şırnak'ta boşalttıkları köylerine dönenler için yol yapımına başlandı
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        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde 1980’li yıllarda çıkan terör olayları nedeniyle köylerinden göç etmek zorunda kalanların köylerine dönüş için talebi üzerine yol yapım çalışmaları başlatıldı. Köyleri bağlayacak köprünün temeli törenle atıldı.

        Silopi ilçesindeki Cudi Dağı eteklerindeki köylerinden, terör örgütünün baskısı sonucu 1980’li yıllarda ilçe merkezine göç etmek zorunda kalan kişilerin köylerine dönüş için talebi üzerine, Silopi Kaymakamlığı tarafından yol yapım çalışmaları başlatıldı. Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmada, PKK’lı teröristlerin tahrip ettiği Başak, Uyanık, Yazıköy, Karaca ve Derebaşı köylerini bağlayacak olan yol çalışmasında, köprünün de temeli törenle atıldı. Çalışmaların yaklaşık 2 ayda tamamlanması planlanıyor.

        ’1989 YILINDA AĞLAYARAK TERK ETTİK’

        Törene katılan Yazıköy köyünden İsmail Güneş, “1989’da köylerimiz boşaldı. Boşaldığı zaman ağlayarak köyü terk ettik. Şimdi müracaat ettik. Sağ olsun, Kaymakam beyin desteğiyle köprümüz yapılıyor. Ana yolumuz da budur esasen. Kaymakam beyden, devletimizden memnunuz. Bütün köylülerimiz çok memnundur. İnşallah her şey de iyi olacak. Huzur, güven, bu bizim için çok önemli. Yeni doğmuşuz kadar sevinçliyiz” dedi.

        Programa katılan Kaymakam Cihat Koç da ‘Hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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