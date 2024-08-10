Şırnak'ta boşalttıkları köylerine dönenler için yol yapımına başlandı
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 1980'li yıllarda çıkan terör olayları nedeniyle köylerinden göç etmek zorunda kalanların köylerine dönüş için talebi üzerine yol yapım çalışmaları başlatıldı.
ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde 1980’li yıllarda çıkan terör olayları nedeniyle köylerinden göç etmek zorunda kalanların köylerine dönüş için talebi üzerine yol yapım çalışmaları başlatıldı. Köyleri bağlayacak köprünün temeli törenle atıldı.
Silopi ilçesindeki Cudi Dağı eteklerindeki köylerinden, terör örgütünün baskısı sonucu 1980’li yıllarda ilçe merkezine göç etmek zorunda kalan kişilerin köylerine dönüş için talebi üzerine, Silopi Kaymakamlığı tarafından yol yapım çalışmaları başlatıldı. Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmada, PKK’lı teröristlerin tahrip ettiği Başak, Uyanık, Yazıköy, Karaca ve Derebaşı köylerini bağlayacak olan yol çalışmasında, köprünün de temeli törenle atıldı. Çalışmaların yaklaşık 2 ayda tamamlanması planlanıyor.
’1989 YILINDA AĞLAYARAK TERK ETTİK’
Törene katılan Yazıköy köyünden İsmail Güneş, “1989’da köylerimiz boşaldı. Boşaldığı zaman ağlayarak köyü terk ettik. Şimdi müracaat ettik. Sağ olsun, Kaymakam beyin desteğiyle köprümüz yapılıyor. Ana yolumuz da budur esasen. Kaymakam beyden, devletimizden memnunuz. Bütün köylülerimiz çok memnundur. İnşallah her şey de iyi olacak. Huzur, güven, bu bizim için çok önemli. Yeni doğmuşuz kadar sevinçliyiz” dedi.
Programa katılan Kaymakam Cihat Koç da ‘Hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.
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