Şırnak'ta maden ocağına ait minibüste patlama: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı (2)

İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Kaymakam Cihat Koç, Silopi ilçesi Siyahkaya bölgesinde seyir halindeki maden ocağına ait minibüste meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 2’si ağır 8 kişiyi, tedavi gördüğü Silopi Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Emniyet Müdürü Dalman ile Kaymakam Koç, yaralıların yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra hastaneden ayrıldı.

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