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        Şırnak'ta maden ocağına ait minibüste patlama: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı (2)

        İLEMNİYET MÜDÜRÜ DALMAN VE KAYMAKAM KOÇ, YARALILARI ZİYARET ETTİİl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Kaymakam Cihat Koç, Silopi ilçesi Siyahkaya bölgesinde seyir halindeki maden ocağına ait minibüste meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 2'si ağır 8 kişiyi, tedavi gördüğü Silopi Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 18:19 Güncelleme: 12.08.2024 - 18:25
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        Şırnak'ta maden ocağına ait minibüste patlama: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı (2)
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        İLEMNİYET MÜDÜRÜ DALMAN VE KAYMAKAM KOÇ, YARALILARI ZİYARET ETTİ

        İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Kaymakam Cihat Koç, Silopi ilçesi Siyahkaya bölgesinde seyir halindeki maden ocağına ait minibüste meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 2’si ağır 8 kişiyi, tedavi gördüğü Silopi Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Emniyet Müdürü Dalman ile Kaymakam Koç, yaralıların yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra hastaneden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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