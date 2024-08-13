Maden ocağına ait minibüsteki patlamada ölen şoför, toprağa verildi

Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Siyahkaya bölgesi mevkisinde bölgedeki bir maden ocağına ait seyir halindeki minibüste, dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada 9 kişi, yaralandı. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan minibüs şoförü Abit Çevik, kurtarılamadı. Çevik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan aile kabristanında toprağa verildi. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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