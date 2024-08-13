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        Kayalıklardan düşen 12 yaşındaki Hüsnü öldü

        ŞIRNAK'ınBeytüşşebap ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada kayalıklardan düşen Hüsnü Acer (12), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 17:56 Güncelleme: 13.08.2024 - 18:00
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        Kayalıklardan düşen 12 yaşındaki Hüsnü öldü
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        ŞIRNAK'ınBeytüşşebap ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada kayalıklardan düşen Hüsnü Acer (12), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Beytüşşebap ilçesi Beşağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Hüsnü Acer, iddiaya göre dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hayatını kaybettiğini belirlediği Acer'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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