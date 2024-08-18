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        TIR'a arkadan çarpan TIR yandı

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde TIR'a arkadan çarpan TIR, alev alarak yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 18.08.2024 - 17:15
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        TIR'a arkadan çarpan TIR yandı
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        ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde TIR’a arkadan çarpan TIR, alev alarak yandı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ile Cizre ilçeleri arasındaki uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Çığır mevkisinde Ö.F.K. yönetimindeki 33 AOA 945 plakalı TIR, bir başka TIR’a arkadan çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan Ö.F.K., kendini dışarı atarken TIR’ın kupası alev alarak yanmayan başladı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ö.F.K., yol kenarında yanan aracını izledi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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