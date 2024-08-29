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        Şırnak'ta yaban keçisi avına 660 bin TL ceza

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde avlanması yasak olan yaban keçisi avladığı belirlenen kişiye 660 bin TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 22:36 Güncelleme: 29.08.2024 - 22:40
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        Şırnak'ta yaban keçisi avına 660 bin TL ceza
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        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde avlanması yasak olan yaban keçisi avladığı belirlenen kişiye 660 bin TL idari para cezası kesildi.

        Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında bir kişinin, avlanması yasak olan yaban keçisini avladığı jandarma ekiplerinin kamera görüntüleriyle tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, ölü vaziyetteki yaban keçisini ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheliye ise 660 bin TL idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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