Şırnak'ta yaban keçisi avına 660 bin TL ceza
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde avlanması yasak olan yaban keçisi avladığı belirlenen kişiye 660 bin TL idari para cezası kesildi.
ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde avlanması yasak olan yaban keçisi avladığı belirlenen kişiye 660 bin TL idari para cezası kesildi.
Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında bir kişinin, avlanması yasak olan yaban keçisini avladığı jandarma ekiplerinin kamera görüntüleriyle tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, ölü vaziyetteki yaban keçisini ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheliye ise 660 bin TL idari para cezası kesildi.
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