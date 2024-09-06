Şırnak'ta minibüs devrildi: 6 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Şırnak-Cizre kara yolu Kasrik bölgesinde meydana geldi. Cizre yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 73 M 1025 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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