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        Şırnak'ta minibüs devrildi: 6 yaralı

        ŞIRNAK'ta yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:30 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:35
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        Şırnak'ta minibüs devrildi: 6 yaralı
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        ŞIRNAK’ta yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Şırnak-Cizre kara yolu Kasrik bölgesinde meydana geldi. Cizre yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 73 M 1025 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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