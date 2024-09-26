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        Şırnak'ta 2 aile arasında silahlı, bıçaklı kavga; 4 yaralı

        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:18 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:20
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        Şırnak'ta 2 aile arasında silahlı, bıçaklı kavga; 4 yaralı
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        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Cizre ilçesi Bozalan TOKİ Konutları'nda meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si silahla 4 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Cizre Devlet Hastanesi'ne, 1'i Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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