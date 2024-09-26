Şırnak'ta 2 aile arasında silahlı, bıçaklı kavga; 4 yaralı
ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Cizre ilçesi Bozalan TOKİ Konutları'nda meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si silahla 4 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Cizre Devlet Hastanesi'ne, 1'i Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.
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