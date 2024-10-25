Babasının hikayesini yazdığı senaryoyla çektiği filmle 'Altın Kamera' ödülü aldı

ŞIRNAKLIyönetmen Erdal Salihoğlu (25), babasının hikayesinden ilham alarak senaryosunu yazıp, yönettiği ilk uzun metrajlı filmi 'İnanç' ile 'İran Uluslararası 5 Film ve Fotoğraf Festivali'nde ünlü yönetmen Abbas Kiyarüstemi adına verilen 'Altın Kamera ödülünü kazandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetmenliği'nden mezun Erdal Salihoğlu, okuldan olduktan sonra ilk uzun metrajlı filmini çekmeye karar verdi. Salihoğlu, dedesinin okula göndermediği babasının hikayesini ilham alarak 'İnanç' isimli senaryosunu hazırladı. Köye atanan ve Kürtçe bilmediği için köydekiler ile iletişim kurmakta zorlanan bir öğretmenin dedesini şikayet etme tehdidi ile başlayan film, öğretmenin Kürtçe, dedesinin Türkçe öğrenmesi ile farklı bir anlam kazanıyor.

'SALİH KARAKTERİNİ OKUTMAK İSTEDİM' Filmin çekimi için Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. Salihoğlu, çektiği 107 dakikalık filmle 'İran Uluslararası 5 Film ve Fotoğraf Festivali'ne başvurdu. 12 Ekim'de İran'da düzenlenen festivalde Salihoğlu'nun çektiği film, ünlü yönetmen Abbas Kiyarüstemi adına verilen 'Altın Kamera'yı kazandı. Ekibine teşekkür eden Salihoğlu, "Dönemin şartlarından dolayı babam okuyamamıştı. Ama ben filmimde Salih karakterini okutmak istedim. Babam okuyamamış olabilir ama tüm evlatlarını canı pahasına okutmak istedi ve okuttu. Bu filmi çekerken tüm ekibimin bu kadar fedakar davranmasından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Halihazırda projelerimiz var. Tek hedefim; yine filmler çekmek. Şu anda olduğu gibi güzel başarılara imza atmak ve Şırnak'ı temsil etmek" dedi.