Doğu ve Güneydoğu'da 'Cumhuriyet' coşkusu (3)
ŞIRNAK'TAFENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Şırnak'ta fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.
ŞIRNAK’TAFENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Şırnak’ta fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Ömer Kabak Meydanı’ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam eden yürüyüşe katılanlar 101 metrelik Türk bayrağı ile meşaleler taşıdı, marşlar okudu.
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