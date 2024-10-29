Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Doğu ve Güneydoğu'da 'Cumhuriyet' coşkusu (3)

        ŞIRNAK'TAFENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Şırnak'ta fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 22:38 Güncelleme: 29.10.2024 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu ve Güneydoğu'da 'Cumhuriyet' coşkusu (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK’TAFENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Şırnak’ta fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Ömer Kabak Meydanı’ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam eden yürüyüşe katılanlar 101 metrelik Türk bayrağı ile meşaleler taşıdı, marşlar okudu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta 101 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı düzenlendi
        Şırnak'ta 101 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı düzenlendi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 22 şüpheliden 1'i tutukland...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 22 şüpheliden 1'i tutukland...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 18 zanlıdan 4'ü tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 18 zanlıdan 4'ü tutuklandı
        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 52 kişi hakkınd...
        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 52 kişi hakkınd...