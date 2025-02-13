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        Otomobiliyle çarptığı avukatı ağır yaralayan polis amirine 13 yıl hapis cezası

        ŞIRNAK'ta geri manevra yaptığı otomobiliyle Avukat Serkan Karakaş'a çarpıp ağır yaralanan polis amiri S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:48 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:50
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        Otomobiliyle çarptığı avukatı ağır yaralayan polis amirine 13 yıl hapis cezası
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        ŞIRNAK'ta geri manevra yaptığı otomobiliyle Avukat Serkan Karakaş'a çarpıp ağır yaralanan polis amiri S.E., 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Şırnak'ta 10 Nisan 2022'de komiser yardımcısı S.E., geri manevra yaptığı otomobiliyle, bozulan aracının yanında duran Avukat Serkan Karakaş'a çarptı. Ağır yaralanan Serkan Karakaş hastaneye kaldırılırken, polis amiri S.E. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası S.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        S.E. hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Mala zarar verme' suçlarından dava açıldı. Şırnak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmaya, Serkan Karakaş, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayram, Batman, Mardin ve Diyarbakır barolarından çok sayıda avukat katıldı. Sanık polis amiri S.E. de SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

        ŞİZOFREN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

        Sanık S.E., savunmasında şizofreni olduğunu iddia ederek beraatini istedi. Mağdur Avukat Serkan Karakaş ise sanığın canavarca hisle olayı gerçekleştirdiğini ve Adli Tıp Kurumu raporuyla şizofreni iddiasının çürütüldüğünü belirterek, tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık polis amiri S.E.'ye 'Canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle heyet, 6'da 1 oranında indirim uygulayarak cezayı 13 yıl 4 ay hapis cezasına düşürdü.

        'BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILAYAN BİR KARAR OLDU'

        Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına da karar verdi. Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan TBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayram, mahkeme kararının hukuka uygun olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık için 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan mütalaa verdi ve mahkeme de bunu kabul ederek kararını açıkladı. Sanığın aldığı ceza beklentilerimizi karşılayan bir karar oldu. Bu süreçte dayanışma içinde olan barolarımıza teşekkür ederiz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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