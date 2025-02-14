Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda; terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak operasyonu düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

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