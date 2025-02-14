Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

        ŞIRNAK'ta polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
        ABONE OL

        ŞIRNAK'ta polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda; terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak operasyonu düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şantajcılardan biri Türk
        Şantajcılardan biri Türk
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu

        Benzer Haberler

        Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (2)
        Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (2)
        Şırnak'ta 16 köy yolu ulaşıma kapandı
        Şırnak'ta 16 köy yolu ulaşıma kapandı
        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Silopili Ramazan Güzel, Wushu Kungfu Türkiye şampiyonu oldu
        Silopili Ramazan Güzel, Wushu Kungfu Türkiye şampiyonu oldu
        Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarını sürdürdü
        TEMA Vakfı Cizre Temsilcisi Veys Uğun'dan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar'a ziy...
        TEMA Vakfı Cizre Temsilcisi Veys Uğun'dan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar'a ziy...