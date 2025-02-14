Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (3)
OTOBÜSÜNŞIRNAK'TAN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIBingöl'ün Genç ilçesinde 5 kişinin öldüğü devrilen yolcu otobüsünün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
OTOBÜSÜNŞIRNAK'TAN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 kişinin öldüğü devrilen yolcu otobüsünün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kamera saatine göre; otobüs terminalden saat 11.35’te ayrılıyor.
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