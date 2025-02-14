Şırnak'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Cizre ilçesi Mehmetçik Çeşmesi yakınlarında meydana geldi. N.Ş. yönetimindeki 06 EIS 163 plakalı kamyonet ile B.O. yönetimindeki 06 ABY 005 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile araçlarda bulunan M.K., S.A ve V.A. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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