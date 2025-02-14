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        Şırnak'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:03 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:05
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        Şırnak'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Cizre ilçesi Mehmetçik Çeşmesi yakınlarında meydana geldi. N.Ş. yönetimindeki 06 EIS 163 plakalı kamyonet ile B.O. yönetimindeki 06 ABY 005 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile araçlarda bulunan M.K., S.A ve V.A. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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