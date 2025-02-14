Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (7)
KAZADAÖLEN SALİH, MEMLEKETİ ŞIRNAK'TA DEFNEDİLDİBingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Salih Demirel'in (23) cenazesi, memleketi Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Akkoyunlu köyüne getirildi.
KAZADAÖLEN SALİH, MEMLEKETİ ŞIRNAK’TA DEFNEDİLDİ
Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Salih Demirel'in (23) cenazesi, memleketi Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Akkoyunlu köyüne getirildi. Yatsı namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Salih’in cenazesi, köy mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.
Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,
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