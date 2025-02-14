Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (7)

        KAZADAÖLEN SALİH, MEMLEKETİ ŞIRNAK'TA DEFNEDİLDİBingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Salih Demirel'in (23) cenazesi, memleketi Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Akkoyunlu köyüne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 21:07 Güncelleme: 14.02.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (7)
        ABONE OL

        KAZADAÖLEN SALİH, MEMLEKETİ ŞIRNAK’TA DEFNEDİLDİ

        Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Salih Demirel'in (23) cenazesi, memleketi Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Akkoyunlu köyüne getirildi. Yatsı namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Salih’in cenazesi, köy mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

        Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        14 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        14 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Yağmurlu günler
        Yağmurlu günler
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi

        Benzer Haberler

        Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı
        Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı
        Şırnak'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Şırnak'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
        Şırnak'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
        Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (3)
        Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (3)
        Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
        Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı