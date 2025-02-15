Küçükbaşlar, üstgeçidi kullandı; o anlar kamerada

Cizre ilçesinde küçükbaş sürüsü, çobanının da yönlendirmesiyle Cizre- Nusaybin karayolu üzerinde bulunan İpek Yolu’nda yayalar için yapılan üstgeçitten yolun karşısına geçti. O anlar, trafikteki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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