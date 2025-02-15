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        Küçükbaşlar, üstgeçidi kullandı; o anlar kamerada

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde küçükbaşlar, üstgeçitten yolun karşısına geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 19:44 Güncelleme: 15.02.2025 - 19:50
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        Küçükbaşlar, üstgeçidi kullandı; o anlar kamerada
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        ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde küçükbaşlar, üstgeçitten yolun karşısına geçti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Cizre ilçesinde küçükbaş sürüsü, çobanının da yönlendirmesiyle Cizre- Nusaybin karayolu üzerinde bulunan İpek Yolu’nda yayalar için yapılan üstgeçitten yolun karşısına geçti. O anlar, trafikteki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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