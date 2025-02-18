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        Şırnak'ta kamyonet şarampole yuvarlandı; 5 yaralı

        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:50
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        Şırnak'ta kamyonet şarampole yuvarlandı; 5 yaralı
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        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi, yaralandı.

        Kaza, eski Şırnak-Cizre kara yolunda Kasrik beldesi yakınında meydana geldi. 06 DZF 302 plakalı kamyonet, sürücüsü F.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Sürücü F.K. ile araçta bulunan bulunan S.Ç., S.Ç., B.Ç. ve F.Ç. yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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