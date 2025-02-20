Şırnak'ta kardan 13 köy yolu ulaşıma kapandı; eğitime bir gün ara verildi (2)

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kardan kapanan Dağaltı, Ilıcak, Çığlıca, Mezra, Koyunoba, Boğazören, Akçayol ve Beşağaç köylerinin yolları İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Yolu kapalı Bölücek, Güneyyaka, Pirinçli, Cevizağacı ve Yeşilöz köyleri için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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