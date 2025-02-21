Şırnak'ta kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 19 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak çalışmalara başladı.

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