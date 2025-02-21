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        Şırnak'ta kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı

        ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:34 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:40
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        Şırnak'ta kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı
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        ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 19 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak çalışmalara başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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