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        Otomobil, yaya ile kamyonete çarptı; o anlar kamerada

        ŞIRNAK'ta otomobilin kaldırımdaki yaya ile kamyonete çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 17:06 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:10
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        Otomobil, yaya ile kamyonete çarptı; o anlar kamerada
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        ŞIRNAK'ta otomobilin kaldırımdaki yaya ile kamyonete çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam 22.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. C.T. idaresindeki 21 AFA 978 plakalı otomobil, kardan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Bayram Y.'ye, ardından da park halindeki 27 SY 452 plakalı kamyonete çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Bayram Y. ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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