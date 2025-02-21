Şırnak'ta köy yoluna çığ düştü
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi Başağaç köyü yoluna çığ düştü.
ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesi Başağaç köyü yoluna çığ düştü. Kapanan yol, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan kar nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyü yoluna, sabah saatlerinde çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, bölgeye İl Özel İdare karla mücadele ekipleri sevk edildi. Kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Ekiplerin çalışmasında, ilçe genelinde kardan ulaşıma kapanan 10 köy yolu daha ulaşıma açıldı. Ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde trafiğe çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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