Şırnak'ta iş makinesinin üzerine çığ düştü; kabinde sıkışan operatör o anlarını çekti (2)

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine düşen çığ, operatör İrfan Cin tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Çığın düşmesi sonucu kabinde sıkışan ve kar altında kaldığı anları çeken Cin'in çektiği görüntülerde; dağdan kopan kar kütlesinin gürültüyle iş makinesinin üzerine düştüğü görüldü.

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