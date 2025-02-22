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        Şırnak'ta iş makinesinin üzerine çığ düştü; kabinde sıkışan operatör o anlarını çekti (2)

        ÖNCEÇIĞIN DÜŞME ANINI ÇEKMİŞŞırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine düşen çığ, operatör İrfan Cin tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:57 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:00
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        Şırnak'ta iş makinesinin üzerine çığ düştü; kabinde sıkışan operatör o anlarını çekti (2)
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        ÖNCEÇIĞIN DÜŞME ANINI ÇEKMİŞ

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine düşen çığ, operatör İrfan Cin tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Çığın düşmesi sonucu kabinde sıkışan ve kar altında kaldığı anları çeken Cin'in çektiği görüntülerde; dağdan kopan kar kütlesinin gürültüyle iş makinesinin üzerine düştüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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