Şırnak'ta, poşet içerisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki bir köy kırsalında, poşet içerisinde yeni doğmuş kız çocuğu cesedi bulundu.
ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki bir köy kırsalında, poşet içerisinde yeni doğmuş kız çocuğu cesedi bulundu.
Olay, Silopi ilçesi Esenli köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, çevredekilerin geçerken fark ettiği bir poşetin içerisinde, yeni doğmuş kız çocuğu cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.