Ambulans uçak, 1,5 yaşındaki bebek için havalandı

Kent merkezinde oturan aile, 1,5 yaşındaki bebekleri rahatsızlanınca Şırnak Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Kontrollerde, bebeğin ciğerlerinden rahatsızlandığı tespit edilerek, ileri tetkik ve tedavisi için Ankara’ya sevkine karar verildi. Bebek, Sağlık Bakanlığı’ndan talep edilen ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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