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        Ambulans uçak, 1,5 yaşındaki bebek için havalandı

        ŞIRNAK'ta ciğerlerinden rahatsızlanan 1,5 yaşındaki bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:07 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:10
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        Ambulans uçak, 1,5 yaşındaki bebek için havalandı
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        ŞIRNAK’ta ciğerlerinden rahatsızlanan 1,5 yaşındaki bebek, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

        Kent merkezinde oturan aile, 1,5 yaşındaki bebekleri rahatsızlanınca Şırnak Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Kontrollerde, bebeğin ciğerlerinden rahatsızlandığı tespit edilerek, ileri tetkik ve tedavisi için Ankara’ya sevkine karar verildi. Bebek, Sağlık Bakanlığı’ndan talep edilen ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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