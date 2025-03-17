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        Durdurulan araçtaki 86 kilo uyuşturucuyu Hektor buldu

        ŞIRNAK'ta Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) yazılımı sayesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Hector' ile yapılan aramada 86 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:54 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:00
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        Durdurulan araçtaki 86 kilo uyuşturucuyu Hektor buldu
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        ŞIRNAK’ta Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) yazılımı sayesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ‘Hector’ ile yapılan aramada 86 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Köy Hizmetleri Polis Kontrol Noktası'nda, yapay zeka formatında bir yazılım olan ASENA yazılımı sayesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ‘Hector’ ile arama yapıldı. Aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 119 parça halinde toplam 86 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler M.E., H.K. ve Ş.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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