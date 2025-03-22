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        Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde şehir içi yolcu minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ahiret Tanrıkolu (24), hastanedeki 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 23:05 Güncelleme: 22.03.2025 - 23:10
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        Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde şehir içi yolcu minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ahiret Tanrıkolu (24), hastanedeki 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 12 Mart’ta Silopi ilçesinde meydana geldi. Habur Sınır Kapısı istikametine seyir halindeki Ahiret Tanrıkolu’nun kullandığı motosiklet, Bersis TOKİ mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Tanrıkolu ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tanrıkolu, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Durumu ağır olan Tanrıkolu, buradan sevk edildiği Diyarbakır’da kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tanrıkolu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Silopi ilçesine getirilerek, Ofis Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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